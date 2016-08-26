بصاص: افتقدنا كيال.. وغوميز مختلف

أكد مصطفى بصاص، لاعب أهلي جدة، عزمه تقديم موسم مغاير عن سابقه مع فريقه الجداوي، مشيرا في الوقت ذاته إلى افتقادهم طارق كيال الذي تولى مؤخرا الإشراف على الأخضر السعودي.

وقال بصاص ضيف "في المرمى": "الموسم الحالي سيكون مغايرا تماما عن سابقه على صعيد فريقي وصعيدي الشخصي، سنقدم الأفضل ونطمح للمزيد".

وأضاف: "غيبتني الإصابات كثيرا خلال الموسم الماضي، لكنني عدت بشكل قوي منذ معسكر الفريق الخارجي، وأرغب في الاستمرار على ذلك".

وعن السويسري كريستيان غروس مدربه السابق، والبرتغالي جوزيه غوميز مدربه الحالي، أردف: "هنالك اختلاف كبير بين المدربين داخل وخارج الملعب، لكن الأهم هو تحقيق الإنجازات والبطولات، غروس حقق ذلك، ونتمنى الاستمرار عليها مع غوميز".

واختتم بصاص حديثه: "افتقدنا طارق كيال في فريقنا، وأتمنى التوفيق له وللاعبي المنتخب السعودي في التصفيات".