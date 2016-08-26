كأس ولي العهد: الوحدة.. الباطن.. وهجر إلى ثمن النهائي

تأهلت فرق الوحدة والباطن وهجر إلى الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد بعد فوزها على فرق القيصومة والشعلة وضمك على التوالي في الدور 32 للمسابقة.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، نجح الوحدة بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة بعد فوزه على القيصومة 3-1.

وسجل أهداف الوحدة داقالوا كوزيادي "5"، والبرازيلي فيليب أدو "77، 86"، وسجل هدف القيصومة الوحيد عامر جحفلي "67".

وفي الخرج تأهل الباطن إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على مضيفه الشعلة بركلات الترجيح في مباراة انتهى شوطيها الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء تأهل هجر الى الدور ثمن النهائي بفوزه على ضمك بركلات الترجيح 4-2 بعدما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي 3-3.

وتقدم هجر عند الدقيقة 67 عن طريق مدافع ضمك سعود علي بالخطأ في مرماه، وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 78 لينجحوا بتسجيل هدف التعادل عن طريق عبدالفاضل سونون.

واشتعلت المباراة في الاشواط الاضافية بعدما نجح هجر بتسجيل هدفين عند الدقيقتين 92 و 94 عن طريق اللاعبين صالح العرفج ورياض الإبراهيم.

ونجح ضمك بتسجيل الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 105 و107 عن طريق لاعبيه موسى عيسى وعبدالفاضل سونون.

وشهدت المباراة طرد لاعب الباطن منصور شراحيلي عند الدقيقة 85.