الأخضر يعاود تدريباته قبل موقعة تايلاند

دشن المنتخب السعودي السبت، أولى حصصه التدريبية على ملاعب نادي الشباب ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، تحضيرا لمواجهة تايلاند في الأول من سبتمبر المقبل.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء عبر مربعات متعددة، قبل أن يجري الهولندي فان مارفيك اختبارات لياقية لقياس المعدل اللياقي لدى اللاعبين، عقبها ذلك تنفيذ عدداً من التمارين التكتيكية، ومن ثم مناورة على كامل الملعب.

وفي الصدد ذاته، شارك اللاعب يحيى الشهري في التدريبات الجماعية بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا.

