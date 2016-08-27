كأس ولي العهد: القادسية..الرائد..ونجران إلى ثمن النهائي

تأهل الرائد والقادسية ونجران إلى الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد السعودي بعد فوزهم على فرق الفيحاء والطائي والعدالة على التوالي في دور الـ32 للمسابقة.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، حقق الرائد فوزاً سهلاً على ضيفه الفيحاء "درجة أولى" 2-صفر ليبلغ الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وانتطر الرائد حتى الدقيقة 57 التي شهدت تسجيل هدفه الأول عن طريق مدافعه البرازيلي أدريانو ألفيس، وعزز الغيني إسماعيل بانغورا تقدم الرائد بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة "66".

وعلى ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل حقق القادسية فوزاً صعباً على مضيفه الطائي 1-صفر ليصعد إلى الدور ثمن النهائي.

وسجل هدف القادسية الوحيد لاعبه حسن العمري عند الدقيقة 39.

وعلى رديف ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بلغ نجران الدور ثمن النهائي للمسابقة بعد فوزه على ضيفه العدالة 3-صفر.

وسجل أهداف نجران حمد آل منصور هدفين عند الدقيقتين "13،88" وسعود صلواتي "81".