الوطني يقصي الاتفاق ويطير لمواجهة النصر

فجّر الوطني "درجة أولى" مفاجأة من العيار الثقيل حينما نجح بإقصاء ضيفه الاتفاق من دور 32 لكأس ولي العهد السعودي بفوزه عليه 1-صفر في المباراة التي احتضنها ستاد مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوطني عبدالعزيز البلوي عند الدقيقة 90+4 من خطأ خارج منطقة الجزاء الاتفاقية.

وفرض الاتفاق سيطرته في شوطي المباراة وسنحت له فرص خطيرة في الشوط الأول والتي كان أبرزها عرضية لاعبه محمد الكويكبي الخطيرة لعلي الزقعان الذي فشل في تحويلها إلى الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للاتفاق لمهاجمه البرازيلي رونالدو ألفيس الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس سلطان البلوي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق هجومه وسنحت له فرصة افتتاح التسجيل بعدما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 69 ليتصدى لها لاعبه الغيني أبوبكر فوفانا الذي سددها إلا أنها وجدت الحارس المخضرم سلطان البلوي الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت للاتفاق فرضة خطيرة لمهاجمه البرازيلي ألفيس الذي تلقى تمريرة من زميله علي الزقعان ليسدد الكرة وتذهب خارج الخشبات الثلاث.

وبعد مرور أربع دقائق من الوقت بدل الضائع تصدى لاعب الوطني عبدالعزيز البلوي لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الاتفاق ليعلن بعدها الحكم سلطان الحربي نهاية المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وسيلعب الوطني مواجهة صعبة أمام النصر في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وفي مباراة أخرى، تغلب الفيصلي على مضيفه وج بهدفين مقابل لاشيء، في المواجهة التي جمعتهما على ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن مواجهات الدور ذاته.

وجاءت أهداف العنابي من إمضاء ايفيرالدو ستوم عند الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله أحمد عباس الهدف الثاني عند الدقيقة 36.