اتحاد جدة يبدأ مبارياته الإعدادية بالفوز على سافانجا

اكتسح اتحاد جدة نظيره سافانجا التركي بسداسية في أولى مبارياته الإعدادية المقررة خلال معسكره المقام حالياً في تركيا خلال فترة توقف الدوري السعودي الحالية.

وسجل الشاب عبدالعزيز العرياني هدفين، مقابل هدف لكلاً من عبدالرحمن الغامدي، قصي الخيبري، أحمد العوفي وتركي الخضير.

وبدأ الاتحاد بقوة في بداية الشوط الأول، وسجل الثنائي عبدالعزيز العرياني وعبدالرحمن الغامدي هدفين خلال أول 10 دقائق، وقبل نهاية الحصة الأولى بدقائق أحرز العرياني هدف الاتحاد الثالث والهدف الشخصي الثاني له.

وبعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، سجل أحمد العوفي الهدف الرابع، وأتبعه قصي الخيبري بالهدف الخامس من نقطة الجزاء، فيما اختتم تركي الخضير مهرجان الأهداف قبل 3 دقائق من النهاية.

