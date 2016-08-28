الفتح والخليج والتعاون إلى ثمن نهائي كأس ولي العهد

تأهل فريق الفتح لدور الستة عشر ببطولة كأس ولي العهد إثر تغلبه على أحد 2 - 1 في دور الـ32 من المسابقة، والذي شهد أيضا تأهل التعاون لذات الدور بتغلبه على العروبة 3-2 والخليج الذي فاز على الحزم 1-0.

واحتاج الفتح للوقت الإضافي ليحسم نتيجة المباراة لمصلحته، بعدما انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتقدم الفتح بهدف سجله جواو جويليرمي في الدقيقة 12 ،قبل أن يتعادل أحد عن طريق راكان الحافظي في الدقيقة، 49 واستطاع الفتح ان يسجل هدف الفوز في الدقيقة 102 عن طريق ناثان جونيور، ليتأهل لملاقاة جاره هجر.

وفي المباراة الثانية ، فاز التعاون بصعوبة على العروبة 3-2. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 - 2 وسجل هدفي التعاون أحمد يوسف الزين ونايف الموسى في الدقيقتين 43 والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدفي العروبة ماركو أنطونيو كورتيز و عبد الرحمن العبود في الدقيقتين 50 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتمكن موسى الشمري من تسجيل هدف الفوز للتعاون في الدقيقة 119، ومن المقرر أن يلتقي التعاون مع الباطن في دور الستة عشر.



وتغلب الخليج بصعوبة على خصمه الحزم بهدف عبدالله آل سالم، لينضم إلى النصر والاتحاد والشباب وهجر والباطن والوحدة والقادسية والرائد ونجران والوطني والفيصلي والفتح والتعاون بالاضافة الى فريقي الهلال حامل اللقب ووصيفه أهلي جدة.

وشهدت المباراة أفضلية للخليج الذي سيطر على مجريات اللعب طوال الشوطين وأضاع لاعبيه العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول.

وانتظر الخليج حتى الدقيقة 66 والتي شهدت تسجيله هدفه الوحيد عن طريق قائده عبدالله آل سالم



