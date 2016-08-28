مدرب تايلاند: سأخطف التعادل من السعوديين

رفع التايلانديون راية التحدي مبكراً قبل مواجهة المنتخب السعودي في الرياض يوم الخميس عندما أكد المدرب قدرته على انتزاع التعادل على أقل تقدير أمام المنتخب المضيف، فيما قال رئيس الاتحاد التايلاندي إنهم قادرون على العودة بانتصار من السعودية.

وقال المدرب كياتيساك سينيامواغ، الذي واجه المنتخب السعودي في ذات المرحلة من تصفيات كأس العالم 2002: الهدف الأول أمامنا هو الخروج بنقطة من المنتخب السعودي على أرضه، أو حتى تحقيق المفاجأة بالفوز عليه في أرضه، وأعتقد بأن هذا أقل ما يُقدم للمسؤولين عن كرة القدم التايلاندية وجماهير كرة القدم في البلاد.

وينتظر أن يصل المنتخب التايلاندي إلى الرياض مساء الإثنين قبل 3 أيام من المواجهة الأولى التي ستجمعه بالمنتخب السعودي.

ولاحقت الانتقادات كياتيساك بعدما ضم الشاب سيروخ تشاثونغ الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية التايلاندي، لكن المهاجم السابق رد قائلاً: لاحظت تطور سيروخ في ناديه، وقررت أن أمنحه الفرصة في المباراة الودية أمام قطر، وبالتأكيد في مباراة السعودية.

وفي المقابل، بدا بول جين سوميوت واثقاً من العودة إلى بانكوك بنقاط المباراة كاملة، وقال في تصريحات لصحيفة "بانكوك بوست": لاعبو تايلاند يمتلكون السرعة والمهارة. ولذلك أشعر بالثقة بأننا سنفوز على المنتخب السعودي رغم أن المباراة على أرضه.

وكانت تايلاند قد خسرت ودياً أمام قطر3-0، على أن تستضيف اليابان في السادس من الشهر المقبل.