4 وديّات قطرية تجهز الباطن لمرحلة ما بعد التوقف

سيخوض الباطن 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي الذي تحتضنه قطر أمام كلاً من الجيش والأهلي والسيلية والعربي، وذلك قبل عودة منافسات دوري جميل للمحترفين منتصف سبتمبر المقبل.

وقال النادي الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى: تقرر ملاقاة الأهلي القطري يوم الإثنين (29 أغسطس) والجيش (1 سبتمبر) والسيلية (4 سبتمبر) والعربي يوم الخميس (8 سبتمبر) في آخر مواجهة إعدادية قبل التوجه إلى المنطقة الشرقية لملاقاة الخليج والاتفاق ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة.

وخاض الباطن مباراتين في دوري جميل، خسر الأولى أمام الهلال بهدفين لا رد لهما، فيما تغلب على الشباب بهدف البرازيلي جورجينيو في الجولة الثانية، وتجاوز الشعلة في دور32 من كأس ولي العهد بركلات الترجيح.

