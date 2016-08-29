أندية الأولى تطلب دعمها بمليون ونصف المليون ريال

أوصت أندية العروبة والوطني والشعلة والفيحاء وأحد والنجوم وضمك والحزم والطائي بدعم أندية الدرجة الأولى بمبلغ 1.5 مليون ريال، وتفعيل دورها في رابطة دوري المحترفين، وذلك خلال اجتماع رؤسائها مع أحمد عيد، رئيس اتحاد القدم السعودي والأمين العام أحمد الخميس.

وطلبت أندية الدرجة الأولى النظر في الحد الأدنى للرواتب من نظام الاحتراف والحصة التضامنية، إضافة إلى تفعيل دورها في رابطة دوري المحترفين بناءً على المادة 46 من نظام الرابطة الأساسي، ودعمها بمليون ونصف المليون ريال خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أحمد عيد أن عمله كرئيس اتحاد يقتضي الاستماع إلى كل المطالب والعمل على تحقيقها، مشيراً إلى الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الموارد المالية الخاصة بالاتحاد من خلال البحث عن الرعاة والشركاء لمواجهة المتطلبات المالية الكبيرة التي ترافق عمل الاتحاد من ناحية الأندية أو المنتخبات الوطنية من ناحية أخرى.