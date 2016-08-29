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اتحاد القدم يفتح المدرجات مجاناً في مباراة تايلاند

المصدر: العربية.نت
فرحة خضراء سابقة
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن فتح المدرجات مجاناً لجماهير مباراة المنتخب السعودي أمام ضيفه التايلاندي في أولى مباريات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وقال اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم الجمهور الرياضي الكريم لدعم منتخبنا الوطني الخميس المقبل في استاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام تايلاند، حيث سيتم توزيع التذاكر "المجانية" على جميع الجماهير لدى منافذ التذاكر في استاد الملك فهد في "يوم المباراة".

ويستضيف الأخضر نظيره التايلاندي في الرياض يوم الخميس، ويرحل بعدها إلى ماليزيا لمواجهة العراق في السادس من الشهر المقبل.

كلمات دالّة

#الاتحاد السعودي, #ستاد الملك فهد, #تايلاند

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