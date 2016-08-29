الاتحاد الكويتي يتسلم مقره بعد تدخل الشرطة

شهد مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحداثا متلاحقة في الساعات الأخيرة بعدما رفض مجلس إدارة الاتحاد السابق الذي تم حله تسليم المبنى لنائب مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح بصفته ممثل الهيئة العامة للرياضة.

وكان فليطح وصل إلى المبنى ليقوم باستلام المقر ومن ثم تسليمه للاتحاد الجديد المؤقت برئاسة فواز الحساوي، لكن عضو الاتحاد السابق عبد اللطيف دواس رفض تسليمه المقر بحجة عدم وجود المحاسب المالي لإتمام إجراءات التسليم بشكل كامل، ما اضطر فليطح للجوء إلى الشرطة التي تدخلت وأجبرت دواس على المغادرة وتسليم المقر، ليحضر بعدها فواز الحساوي ويستلم المقر بشكل رسمي.

وقال دواس في حديث لـ"العربية" : الأعضاء الجدد أرادوا تسلم الاتحاد عنوة، ونحن سنذهب لتثبيت الحالة في مركز الشرطة، لكن فليطح خالفه قائلاً: طلبنا فتح الغرفة ووضع كل الموجودات المالية بعهدتنا لكنهم طلبوا مهلة حتى وصول المحاسب إلى الكويت رغم أن لا صفة لهم منذ القرار الصادر يوم الخميس الماضي.

