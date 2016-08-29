البدايات تحكم مصير الأخضر في التأهل إلى المونديال

يمني المشجعون السعوديون النفس بفوز على تايلاند يستهلون به مشوارهم في التصفيات النهائية و لن تحبطهم نتيجة التعادل إن حصلت لكن الخسارة قد تنذرهم بفأل سيء والتاريخ يشهد.

ولو عدنا بالذاكرة من البداية، فإن أول مشاركة للأخضر في تصفيات كأس العالم كانت لحساب 1978 في الأرجنتين ولكنه خرج من الدور الأول، وفي الطريق إلى المونديال اللاحق خسر أمام الكويت بهدف مقابل لا شيء، ولم ينجح في الوصول إلى المونديال الإسباني.

وفي تصفيات التأهل إلى كأس العالم 1990 بدأ الأخضر مشواره بخسارة أمام الصين 2-1، ولم يبلغ السعوديون البطولة العالمية، وفي الطريق إلى أميركا 1994 بدأ مشواره بالتعادل أمام اليابان لكنه وصل هذه المرة إلى كأس العالم.

وفي الطريق إلى مونديال فرنسا كان المنتخب السعودي قد فهم الدرس جيدا ليفتتح مشواره في التصفيات النهائية بالفوز على الكويت بهدفين لهدف في الرياض، وهو ما ساعده لاحقاً في التأهل للبطولة، وفي الطريق إلى كوريا الجنوبية واليابان بدأ الأخضر مشواره بالتعادل أمام البحرين.

أخر ظهور مونديالي للأخضر كان في ألمانيا 2006، حينها، بدأ مشواره في التصفيات النهائية بالتعادل كذلك، وهذه المرة أمام أوزبكستان في طشقند بهدف لكل منهما، ورغم تعادله مع إيران في تصفيات التأهل إلى 2010، لكن الأخضر غاب عن جنوب أفريقيا.

وعندما أراد السعوديون تعويض غيابهم عن كأس العالم 2010، جاءت الصدمة بالخروج مبكراً وعدم الوصول إلى التصفيات النهائية لمونديال البرازيل الأخير، بعدما وقع في مجموعة صعبة ضمت أستراليا وعمان وتايلاند حيث حل في المركز الثالث.

