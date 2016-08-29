العويس ينهي برنامجه التأهيلي ويعود إلى تدريبات الشباب

استعاد الشبابيون خدمات حارسهم محمد العويس الذي غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة، وشارك الحارس الدولي في تدريبات الفريق استعداداً لمباريات الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين.

وتعرض العويس إلى كدمة في اليد قبل أسبوعين، تسببت بابتعاده عن مباراة فريقه أمام الباطن، علماً بأنه لازم دكة البدلاء في المباراة الأولى أمام القادسية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويبحث الشبابيون مع حارسهم عن حل لحسم مستقبله سواء بالبقاء في صفوف الفريق أو الانتقال إلى أي فريق آخر مع اقتراب دخوله فترة الست أشهر الأخيرة من عقده مطلع العام المقبل.

