عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

العويس ينهي برنامجه التأهيلي ويعود إلى تدريبات الشباب

المصدر: العربية.نت
العويس في تدريب الشباب مساء الإثنين
رابط مختصر

استعاد الشبابيون خدمات حارسهم محمد العويس الذي غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة، وشارك الحارس الدولي في تدريبات الفريق استعداداً لمباريات الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين.

وتعرض العويس إلى كدمة في اليد قبل أسبوعين، تسببت بابتعاده عن مباراة فريقه أمام الباطن، علماً بأنه لازم دكة البدلاء في المباراة الأولى أمام القادسية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويبحث الشبابيون مع حارسهم عن حل لحسم مستقبله سواء بالبقاء في صفوف الفريق أو الانتقال إلى أي فريق آخر مع اقتراب دخوله فترة الست أشهر الأخيرة من عقده مطلع العام المقبل.

كلمات دالّة

#الشباب, #محمد العويس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر