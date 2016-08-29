خالد الزيلعي ينضم إلى صفوف الفيصلي

أعلن الفيصلي تعاقده مع خالد الزيلعي لاعب النصر والتعاون سابقاُ ليمثل صفوف الفريق خلال الموسم الجاري تحت قيادة البرازيلي هيليو دوس أنجوس.

ووقع الزيلعي عقده في مقر النادي بحرمة مساء الإثنين على أن ينخرط في تدريبات الفريق مباشرة استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد التوقف الذي يستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

وكان الزيلعي قد وقع عقداً مع الخليج مطلع فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يتفق الطرفان على فسخ العقد قبل نحو أسبوعين ودياً.

وبرز الزيلعي لاعب أبها السابق، في صفوف النصر عندما مثله بين عامين 2009-2015 قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى التعاون على سبيل الإعارة.