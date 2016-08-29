عبدالعزيز الجبرين: لم يعد هناك مباريات سهلة

اعتبر عبدالعزيز الجبرين لاعب المنتخب السعودي أن جميع مباريات كرة القدم الدولية باتت صعبة نظير تطور مستويات المنتخبات المنافسة، بينما طلب وليد عبدالله من الجماهير الدعم في أولى مواجهات الأخضر في طريقه إلى مونديال روسيا 2018.

وقال الجبرين: أمامنا 3 أيام للاستعداد بشكل مثالي، وعلينا اتباع تعليمات وتطبيق التكتيك الذي يطلبه المدرب بيرت فان مارفيك. وزاد: المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة، كما أن المنتخبات المنافسة كلها تطورت ولم يعد هناك مباراة سهلة، لكن المنتخب السعودي قادر على الخروج بالنتيجة.

وفي المقابل، طلب وليد عبدالله من الجماهير السعودية الدعم في مباراة يوم الخميس، وأضاف: لاعبو الأخضر يشعرون بالمسؤولية كونها مباراة هامة في الطريق إلى المونديال، ونستطيع تجاوزها بالدعم.

