فيصل بن خالد:الإعلام الرياضي يعزز وحدة وتلاحم الخليجيين

أكد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أهمية تعزيز الوحدة والتلاحم بين أبناء الخليج من خلال تفعيل الجوانب المهنية والأخلاقية في الإعلام الرياضي، متمنياً في افتتاح منتدى عسير الدولي للإعلام الرياضي أن تتحول التوصيات إلى واقع ملموس ليواصل الإعلام الرياضي تحليقه متسلحاً بالمصداقية والمهنية والحيادية.

ورحب الأمير فيصل بن خالد بضيوف المنتدى وقال: أهلاً بكم في أبها التي تسعد باختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017، وتفخر باحتضانها لهذا الحدث الإعلامي الرياضي الدولي الفريد، الذي يعزز من التلاحم والترابط بين الشعوب، ويمزج بين الخبرات والكفاءات والمواهب.

وزاد: إن قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى هيئة عامة للرياضة، جاء ليشُد من العزائم ويضاعف المسؤوليات ليلحق الركب بالأمم التي تنافس وتعتلي منصات المجد والتتويج، ومبيناً أن التحول الوطني بدأ وانطلق، والرؤية السعودية ماضية وستتحقق وما بين التحول والرؤية مساحة كبرى من الاهتمام بالشباب بصفتهم محور الوطن ومرتكز التطور.

واعتبر رجاء الله السلمي المشرف العام على الإعلام والنشر بالهيئة العامة للرياضة أن رعاية أمير منطقة عسير للمنتدى أكسبه أهمية كبرى، وأردف: رعاية الأمير فيصل بن خالد جعلت الجميع يتطلع إلى أن تسهم جلساته بالخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق والتنفيذ، من خلال نشر ثقافة الرياضة ودعم الأبطال وتحفيز المبدعين، والسعي إلى تقديم رسالة رياضية تصب في مصلحة الوطن وأبنائه، من خلال خطوات متعددة تعمل على الخروج من دائرة الألوان والانتماءات الضيقة إلى فضاء المصداقية وأفق المهنية، والعودة بالإعلام الرياضي إلى مساره ووجهته الصحيحة.

وشدد فواز الشريف رئيس لجنة شباب الإعلام بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي على أن الإعلام الرياضي يسعى إلى تربية نفوس الشباب من خلال تعزيز روح الانتماء والتأكيد على أن الرياضة في مجملها لعبة ومتعة للذهن والبدن بعيداً عن التعصب المذموم والحزبية والشللية والتبعية والمحسوبيات.