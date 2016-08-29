"المسابقات" تحدد مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس ولي العهد

حددت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي أواخر سبتمبر المقبل موعداً لإقامة مباريات ثمن نهائي كأس ولي العهد بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور بالإضافة إلى الهلال وأهلي جدة بطل ووصيف النسخة الماضية.

وستقام المباريات بين أيام 26 – 29 من الشهر المقبل، وسيبدأ الدور بمواجهة الرائد والهلال، وفي اليوم الثاني يلعب الأهلي والفيصلي، والوطني والنصر، والشباب ونجران، فيما يلعب ديربي الأحساء بين الفتح وهجر يوم 28 سبتمبر وفي ذات اليوم يستضيف اتحاد جدة نظيره القادسية.

وتختتم مباريات ثمن النهائي يوم الخميس عندما يستضيف التعاون فريق الباطن، ويرحل الخليج إلى مكة لمواجهة الوحدة.