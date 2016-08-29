"عملية" تغيب المعيوف عن الهلال

غاب عبدالله المعيوف عن تدريبات الهلال يوم الإثنين بسبب عملية جراحية بسيطة في أسنانه، بينما اقترب الثنائي ماجد النجراني وياسر الشهراني من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد فترة غياب طويلة.

وقال حساب الهلال على "تويتر" أن المعيوف لم يشترك بسبب عملية بسيطة أجراها في أسنانه، في الوقت الذي شارك فيه خالد كعبي ومحمد الشلهوب في جزء من التدريبات الجماعية التي أكملها البرازيلي كارلوس إدواردو.

وأجرى ماجد الشمراني وياسر الشهراني تدريبات لياقية ضمن برامجهما التأهيلية، على أن ينضما إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة، قبل عودة الدوري منتصف شهر سبتمبر المقبل.

