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اتحاد جدة يتغلب وديا على برينجي التركي

المصدر: العربية.نت
لاعبو اتحاد جدة قبل بداية اللقاء
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تغلب اتحاد جدة وديا على برينجي التركي بأربعة أهداف مقابل واحد، وذلك ضمن إطار معسكر النادي الجداوي، الذي يقيمه حاليا في تركيا، مستغلا بذلك فترة توقف منافسات الدوري بسبب استحقاقات المنتخب السعودي.

وجاءت أهداف النادي الأصفر من إمضاء لاعبيه عدنان فلاته، فهد الأنصاري، محمود كهربا، وأحمد العوفي المنضم مؤخرا إلى صفوف الفريق من جاره الأهلي.
يذكر أن الفريق الاتحادي قد كسب مواجهته الودية الأولى أمام سافانجا التركي بسداسية أحرزها عبدالعزيز العرياني "هدفين"، وعبدالرحمن الغامدي، وأحمد العوفي، وقصي الخيبري، وتركي الخضير.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #أحمد مسعود, #الدوري السعودي

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