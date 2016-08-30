البريك يتعرض إلى إصابة.. ولاعبو تايلاند في "السفارة"

تعرض محمد البريك لاعب المنتخب السعودي إلى إصابة في أسفل عضلة الفخذ الخلفية حرمته من المشاركة في تدريبات المنتخب الاستعدادية لمواجهة تايلاند مساء الخميس.

وأجرى البريك أشعة رنين مغناطيسي على موضع إصابته مساء الإثنين، بانتظار ما إذا كانت الإصابة ستمنعه من التواجد في أولى مباريات الأخضر في مشواره نحو الوصول إلى مونديال روسيا 2018.

وعلى الصعيد الميداني، ركز الهولندي بيرت فان مارفيك على الاستحواذ على الكرة في المساحات الضيقة ومنتصف الملعب ولعب الكرات السريعة، قبل أن يتدرب لاعبو الأخضر على الكرات الثابتة.

وفي ذات السياق، توجه لاعبو منتخب تايلاند إلى مقر السفارة التايلاندية فور وصولهم إلى الرياض مساء الإثنين، واستقبلهم السفير وأقام لهم مأدبة عشاء، على أن يتدرب الضيوف في ملعب نادي الرياض يوم الثلاثاء، واستاد الملك فهد يوم الأربعاء.

