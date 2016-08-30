المعيوف يعود إلى الهلال

واصل الهلال تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية، وذلك تحضيرا لاستئناف منافسات الموسم بعد توقفها بسبب استحقاقات المنتخب السعودي.

وأدى لاعبو الأزرق حصتهم التدريبية الأولى في صالة الإعداد البدني بمقر النادي العاصمي، فيما تركزت الحصة المسائية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وفي الصدد ذاته، أدى عبدالله المعيوف تدريباته على فترتين بواسطة الدراجة الثابتة، عقب تغيبه عن تدريبات الاثنين بسبب عملية بسيطة أجراها في أسنانه، على أن يلتحق في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين.

وستتواصل التدريبت الزرقاء يوميا عند السابعة مساء، على أن يخوض الفريق مواجهة ودية أمام الشعلة مساء الجمعة المقبل.