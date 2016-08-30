كبوها: 3400 شاب ساعدونا بتقديم توصيات بيئة الملاعب

كشف عبدالله كبوها عضو فريق تحسين بيئة الملاعب أنهم وزعوا استبياناً على الجماهير شارك فيه 3400 مشجع من مختلف مناطق السعودية، مما سهل على فريق العمل الوصول إلى التوصيات التي تم عرضها على الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة مساء الاثنين.

وقال كبوها لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": حددنا أهداف الدراسة في البداية وبعدها وضعنا المراحل، كما زرنا الملاعب التي تحتضن مباريات دوري جميل للمحترفين. وأتبع: قدمنا استبيانا لآراء الجماهير تم توزيعه عبر شركة متخصصة في القياس والاستطلاع، شارك فيه 3400 شاب من مختلف المناطق، وهذا الأمر ساعدنا بالوصول إلى التوصيات التي تم تقديمها الاثنين.