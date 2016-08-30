كيال: مارفيك جهز "المفاجأة".. ويحيى جاهز لياقياً

أكد طارق كيال المشرف على المنتخب السعودي أن مفاجأة الخصم ستكون أسلوبهم عندما يقابلون تايلاند في افتتاح مشوار السعودية نحو الوصول إلى كأس العالم 2018، مشيراً إلى أن يحيى الشهري بات في حالة لياقية ممتازة.

وقال كيال في حديث مع نشرة أخبار "العربية": لا يهمنا ما إذا كان الخصم مجهولاً أم لا، لأن المدرب الجيد يحضر فريقه بشكل مميز ويفرض أسلوب لعبه، والمدرب الكبير يعتمد على عنصر المفاجأة الذي أعتقد بأنه من يحسم المباراة.

وعن استعداد المنتخب السعودي لأولى مبارياته، أجاب: أمامنا هدف معين ونخطط للوصول إليه، والآن لا نفكر إلا بمباراة تايلاند، وبعدها نفكر في المباريات الأخرى، كون المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة والفوز بها يدفع اللاعبين والمنتخب إلى الامام.

وعن يحيى الشهري الذي تعرض إلى إصابة قبل المعسكر، قال: يحيى بحال لياقي جيد كما هو حال باقي اللاعبين.

