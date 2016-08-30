"الانضباط" توقف عمرو أنور 3 أشهر

أوقفت لجنة الانضباط عمرو أنور مدرب ضمك 3 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال، كما عاقبت أندية الخليج والباطن والشعلة والفتح والعروبة بعقوبات مالية بلغت 60 ألف ريال.

وقالت لجنة الانضباط عبر بيان رسمي أن عقوبة عمرو أنور جاءت بسبب دخوله الملعب وتحريضه لاعبي فريق ضمك على الانسحاب من مباراتهم أمام هجر في كأس ولي العهد، فيما تم تغريم الباطن 10 آلاف ريال بسبب تأخره بتسليم قائمة الفريق أمام الشعلة لمدة 25 دقيقة.

وتسبب مسلم آل فريج حارس الخليج بتغريم ناديه 10 آلاف ريال بسبب عدم التزامه بتعليمات حكم مباراة فريقه أمام الحزم مما تسبب بتأخير بدء الشوط الثاني لمدة 4 دقائق، وعوقب الفتح بمبلغ 10 آلاف ريال بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في مباراة أحد.

وتغرّم الفتح 10 آلاف ريال بسبب تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني من لقاء الباطن، وهي ذات العقوبة التي فرضت على العروبة في مباراة التعاون مضافاً إليها 10 آلاف ريال بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء .

