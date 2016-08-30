"الدرة" فأل حسن في بداية مباريات الأخضر المونديالية

يبتسم الحظ للمنتخب السعودي في أول مباراة يلعبها في الرياض خلال التصفيات المونديالية التي بدأ تاريخه معها منذ ما يقارب 40 عاماً، وخلال تلك السنوات أسفرت المباريات الأولى المقامة في العاصمة عن 7 انتصارات حصدها السعوديون على استاد الملك فهد، فيما تعادل مرتين وخسر مثلهما على استاد الأمير فيصل بن فهد.



وكانت أول مباراة مونديالية خاضها السعوديون في الرياض أمام إيران في الطريق إلى الأرجنتين 1978م، وحينها خسر الأخضر بقيادة الإنجليزي بيل ماغراي 3-0 أمام أنظار الجماهير التي احتشدت في استاد الملز (الأمير فيصل بن فهد حالياً) وخسر الخضر مجدداً في شيراز وودعوا المنافسة.

بعد 4 أعوام، عاد الأخضر إلى استاد الملز لمواجهة العراق في الدور الأول من التصفيات وحينها كان البرازيلي مانيلي مدرباً له، وانتهت المباراة بهدف أمين دابو قبل 8 دقائق من النهاية، وفي الدور الثاني استضاف المنتخب السعودي نظيره الكويتي على ذات الملعب وانتهت المباراة بذات النتيجة لكن لمصلحة الأزرق، بهدف عبدالعزيز العنبري.

وخرج الأخضر مبكراً من تصفيات كأس العالم 1986 عندما تعادل مع الإمارات في الرياض وخسر منها في دبي بهدف فهد خميس، أما في تصفيات كأس العالم 1990 فلم يلعب الأخضر في الرياض.

واكتسح المنتخب السعودي نظيره مكاو 8-0 في استاد الملك فهد الدولي، في ليلة سجل فيها سعيد العويران 3 أهداف، وفي الدور الثاني كانت المنافسة تقام بنظام التجمع وتحديداً في الدوحة، وبلغ الأخضر حينها نهائيات كأس العالم في أميركا للمرة الأولى في تاريخه.

وتحت أنظار جماهير استاد الملك فهد الدولي والمدرب البرتغالي نيلو فينغادا، سجل بشار عبدالله هدفاً مبكرا في أول مباراة من مباريات الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 1998م، لكن فهد المهلل ويوسف الثنيان سجلا هدفين في أواخر الشوط الأول ومطلع الثاني ليخرج الأخضر منتصراً في مباراته الأولى.

وعاد الأخضر إلى استاد الأمير فيصل بن فهد في تصفيات 2002 ليواجه البحرين في أول جولة من التصفيات النهائية، وبعدما تقدم الضيوف بهدف محمد سالمين مبكراً، سجل عبيد الدوسري هدف التعديل قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.

وفي الطريق نحو مونديال ألمانيا بدأ المنتخب السعودي مشواره في التصفيات الأولية بمواجهة إندونيسيا على استاد الملك فهد الدولي وانتهت 3-0 لمصلحة المضيف، وفي التصفيات النهائية انتظر السعوديون حتى بداية جولة الإياب ليلعب منتخبهم في الرياض، واحتشد قرابة 70 ألفاً لمشاهدة مباراة السعودية والكويت وانتهت المباراة 3-0 بهدفي محمد الشلهوب وهدف لسعد الحارثي.

وفي تصفيات مونديال جنوب إفريقيا الأولية استضاف المنتخب السعودي نظيره السنغافوري في استاد الملك فهد وهزمه بهدفي مالك معاذ وياسر القحطاني، وفي المرحلة النهائية فرط الأخضر بالفوز على إيران في ذات الملعب وانتهت المباراة بالتعادل.

وفي الطريق إلى المونديال الأخضر حقق السعوديون فوزهم الأول في التصفيات الأولية على حساب تايلاند 3-0 في استاد الملك فهد الدولي، لكنهم خرجوا من التصفيات الأولية بهزيمة ثقيلة أمام أستراليا 4-2.