أهلي جدة يصالح جماهيره بسداسية في شباك الفيصلي

صالح أهلي جدة جماهيره بعد خسارته أمام ضيفه الهلال في الجولة الماضية على ستاد "الجوهرة"، واستطاع تجاوز مضيفه الفيصلي 6-3 في افتتاح المرحلة 11 من دوري جميل للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة استعاد الأهلي توازنه، حيث تقدم عند الدقيقة 6 برأسية من مهاجمه السوري عمر السومة، ونجح البرازيلي لويزينهو لاعب الفيصلي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن الأهلي بتسجيل أربعة أهداف متتالية عن طريق مدافعه محمد آل فتيل "17" وهدف بالخطأ من البرازيلي أليماو لاعب الفيصلي "31" وسلمان مؤشر "57" واليوناني فيتفاتزيديس "61".

وعند الدقيقة 74 سجل البرازيلي لويزينهو الهدف الثاني للفيصلي قبل أن يرد عليه الأهلي بتسجيل هدفه السادس عن طريق تيسير الجاسم "75"، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل البرازيلي ايفيرالدو لاعب الفيصلي الهدف الثالث لفريقه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 9 نقاط في المركز العاشر مؤقتاً.