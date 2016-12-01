صالح الداود: قوة الهلال على الورق.. ويجب بيع عقد العويس

وصف اللاعب الدولي السابق صالح الداود مستوى الفرق الكبيرة في الدوري السعودي بالمحير، مؤكداً بأن التذبذب الكبير في مستوياتها بسبب السياسات الخاطئة من قبل مسيري الأندية، معتبراً أن إدارة الشباب في ورطة بسبب وجود حارسين مميزين في صفوف فريقها، ويجب بيع عقد أحدهما.

وقال لاعب الشباب السابق لـ"العربية.نت": "هنالك هبوط كبير وغريب في مستويات الأندية الكبيرة وتحديداً هذا الموسم وهو بلا شك ينعكس على الدوري والتقارب النقطي لا يعني قوة التنافس بين الفرق".

وأضاف: "بعض الآراء تقول بأن الفرق المتوسطة تطور مستواها ولكن من وجهة نظري بأن تلك الفرق تحسنت بنسبة بسيطة ولكن هنالك انخفاض كبير في مستويات الفرق الكبيرة وهو ينذر بخطر كبير عليها".

وأوضح الداود بأنه من الصعوبة توقع نتيجة أي مباراة طرفها فريق كبير، وقال: "المحللون الفنيون أصبح من الصعب عليهم توقع أي نتيجة استناداً إلى مستوى أي فريق في مباراته السابقة بسبب تأرجح المستوى فمثلاً الهلال يحقق فوزين هزيلين أمام الفتح والرائد وبعدها يفوز بمستوى مميز على الأهلي، والنصر كذلك يفوز على قطبي جدة ويخسر من التعاون، والاتفاق كذلك بعيداً عن تاريخه السابق ولكن فريق صاعد هذا الموسم وقريب من الصدارة، وأنا أحمّل إدارات الأندية هذا التذبذب فالتعاقدات مع المدربين واللاعبين الأجانب عشوائية وغير مفيدة والإعداد سيئ والدليل إقالات المدربين حتى الآن".

وحول مواجهة الهلال والشباب، قال: "الهلال يتفوق فنياً على الشباب من حيث العناصر وهنالك فوارق فنية كبيرة بين الفريقين فقط الشباب يتفوق بمركز الحراسة بوجود وليد عبدالله وباقي الخطوط الأفضلية للمتصدر".

وزاد: "مدرب الشباب سامي الجابر وضح تركيزه الكبير على اللقاء بعدما فضل اراحة الثنائي الدفاعي حسن معاذ وعبدالله الفهد وعدم المغامرة بإشراك المهاجم الجزائري محمد بن يطو العائد من الإصابة في مباراة الرائد الماضية".

وأشار لاعب الشباب السابق إلا أن الفريق تحسن مستواه مع المدرب سامي الجابر عن ما قدمه في الموسم الماضي، وقال: "سامي يقدم أداءً جيداً مع الفريق وهو لا يزال يعمل وأمامه مشوار طويل والفريق تنقصه دكة بدلاء قوية إذ إن المدرب يعتمد في تغييراته على الثلاثي هتان باهبري وعبدالعزيز البيشي وعبدالله السبيعي وهم لاعبين شبان، وأيضاً الفريق ينقصه لاعب أجنبي مميز".

وأشار الداود إلى أن الجهاز الإداري والفني بالشباب لم يوضح هدفه هذا الموسم وقال: "أهداف الشباب غير واضحة وتتغير في كل مرحلة إذ أن تصاريح الادارة والمدرب في بداية الموسم كانت تؤكد بأن هدفهم إعداد فريق قوي والمنافسة ستكون بعد ثلاث سنوات، ولكن بعد أن سنحت فرصة للفريق بالمنافسة تغير الهدف لاسيما بعد الفوز على الأهلي والاتحاد وهذا تسبب بضغط كبير على اللاعبين وقد يتسبب بإحباط لهم في حال حصلت نتيجة عكسية".

وحول استبعاد الحارس محمد العويس عن الفريق بسبب المماطلة في الرد على عرض النادي بتجديد عقده قال: "في البداية يجب أن نقتنع بأن احترافنا شرفي طبقناه على الورق ولم نطوره وما يحدث غير مستغرب من مفاوضات أي لاعب مع ناديه ولكن الأمر الغريب هو بأن لجنة الاحتراف سبق وأن حددت سقفا للرواتب ولكن الآن نسمع عن مفاوضات بأرقام فلكية وبشكل واضح للجميع وانتهى زمن التوقيع من أجل النادي أو على بياض".

وأضاف: "في السابق كان اللاعب يوقع على بياض وبدون أي مبالغ تذكر وذلك بسبب جهل اللاعبين بنظام الاحتراف، والشباب قدم عرضاً مغرياً للاعب الذي أعتقد بأن رفضه التجديد ليس فقط بسبب العروض المغرية ولكن رغبته المشاركة كأساسي هي ما جعلته يتردد بتجديد عقده".

وأكد المدافع الدولي السابق بأنه من الصعوبة تواجد الحارسين محمد العويس ووليد عبدالله بفريق واحد، وقال: "من الصعب بقاؤهما في فريق واحد ولمصلحة اللاعبين يجب على أحدهما أن ينتقل لاسيما وأن حراسة المرمى مركز حساس جداً والمدرب سيجد حرجاً كبيراً لو قرر مجاملتهما وأشرك كل حارس في مباراة، وبقاؤهما بفريق واحد سيضعف أحدهما بكل تأكيد وخصوصاً وأنهما من أبرز الحراس في الدوري حالياً، والشباب لن يتأثر فهو يملك حارسا ثالثا شابا مميزا وهو منصور جوهر، لذلك يجب عليه الاستفادة من بيع عقد أحدهما".