الراهب ينهي مهمة الباطن في ظرف شوط واحد

استعاد النصر توازنه بعد الخسارة الماضية أمام التعاون وخلاف زوران ماميتش مع حسين عبدالغني، بعدما هز شباك الباطن بأربعة أهداف لا رد لها.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد، تجاوز النصر خسارته في المرحلة الماضية أمام التعاون حينما ضرب ضيفه الباطن 4-صفر ليقاسم الهلال الصدارة مؤقتاً برصيد 24 نقطة.

واحتاج النصر 13 دقيقة حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه حسن الراهب الذي تلقى تمريرة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس مزيد فريح.

وكاد النصر أن يعزز تقدمه بهدفٍ ثان حينما سدد لاعبه الكرواتي توماسوف كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مزيد فريح بصعوبة.

وعند الدقيقة 22 نجح المهاجم حسن الراهب بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله الكرواتي ايفان توميتشاك لينفرد بالمرمى ويواجه الحارس ويضع الكرة في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 35 تمكن مدافع النصر أحمد عكاش من إحراز الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب حسن الراهب الذي تعرض لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الباطن بندر ناصر.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه واختتم مهاجمه البديل محمد السهلاوي أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع بعدما أكمل تمريرة زميله نايف هزازي.