المرشحون الـ 4 لرئاسة اتحاد الكرة أمام الأسئلة الـ 6

يتنافس كل من سلمان المالك، عادل عزت، خالد آل معمر، ونجيب أبو عظمة على كرسي رئيس مجلس الإدارة في اتحاد الكرة السعودي، خلفا للرئيس الحالي أحمد عيد.

المتنافسون الأربعة تحدثوا لكاميرا "العربية"، عبر برنامج "في المرمى" وأجابوا على 6 أسئلة، قبل انتخابات الكرسي الرئاسي المزمع اقامتها نهاية ديسمبر الجاري.

وكانت لجنة الاستئناف الانتخابية، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قبلت خلال التظلم المقدم من خالد آل معمر ونجيب أبو عظمة وأعادتهم إلى السباق الانتخابي نحو كرسي رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب سلمان المالك وعادل عزت فيما أيدت قرار لجنة الانتخابات باستبعاد المرشح عبدالعزيز العيبان، ورفضت عدداً من الطعون الانتخابية ضد المرشحين.