الهلال أمام الشباب.. الهدف "تعزيز الصدارة"

سيكون ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض مسرحاً لقمة المرحلة 11 من دوري جميل السعودي للمحترفين والتي ستجمع الهلال بجاره الشباب، في حين يسعى اتحاد جدة لمواصلة مطاردته للمتصدر حينما يستضيف الاتفاق، ويبحث القادسية عن فوزه الأول حينما يستضيف الرائد.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد يبحث الهلال عن مواصلة انتصاراته وعن الابتعاد بالصدارة حينما يواجه جاره الشباب في قمة المرحلة 11 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال بالانفراد بالصدارة بعد فوزه الثمين على مضيفه أهلي جدة 2-1 الجمعة الماضي على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" ليرفع رصيده إلى 24 نقطة بالصدارة وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف.

ونجح الهلال في تجاوز خسارته أمام الاتحاد 2-صفر على ملعبه في المرحلة السابعة، لينجح في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية أبقته في صدارة الدوري.

ويعلم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال صعوبة المهمة كون الشباب الباحث عن العودة مجدداً إلى الانتصارات وملاحقة فرق الصدارة إذ لا يفصله عن المتصدر سوا خمس نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ دياز بذات التشكيلة التي جلبت الثلاث نقاط أمام الأهلي بتواجد الثنائي البرازيلي كارلوس إدواردو وليوبوناتيتي في المقدمة وخلفهم الرباعي سلمان الفرج ونواف العابد وعبدالملك الخيبري والاوروغوياني ميليسي وسيقوم بمهمة تأمين الدفاع الرباعي عبدالله الحافظ وأسامه هوساوي وياسر الشهراني ومحمد البريك والحارس عبدالله المعيوف.

وفي المقابل يأمل الشباب في تحقيق ثلاث نقاط ستقلص الفارق بينه وبين خصمه المتصدر إلى نقطتين والثأر من خسارته الشهر الماضي أمام الهلال 2-صفر في كأس ولي العهد.

وفقد الشباب نغمة الانتصارات بالمرحلتين السابقتين بعد تعادله أمام الوحدة سلبياً وأمام الرائد 2-2 ليحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وتنفس مدرب الشباب سامي الجابر الصعداء بعد تأكد مشاركة هداف الفريق الجزائري محمد بن يطو بعد شفاءه من الاصابة التي أبعدته أكثر من شهر، بالاضافة إلى تأكد مشاركة المدافعين حسن معاذ وعبدالله الفهد بعدما أراحهما في مباراة الرائد الماضية.

الاتحاد والاتفاق



وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يبحث الاتحاد عن مواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على الهلال المتصدر حينما يستضيف الاتفاق المنتشي.

ونجح الاتحاد في تجاوز خسارته أمام النصر في المرحلة العاشرة والتي أفقدته الصدارة بتحقيق فوزٍ سهل على القادسية بالمرحلة السابقة أعاد الفريق إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يسعى الاتفاق لمواصلة الانتصارات بقيادة مدربه الاسباني خوان غاريدو الذي ساهم بمنح 6 نقاط للفريق من الفوز على فريقي الخليج والفيصلي.

ويعلم الاتفاقيون أهمية المباراة لاسيما وأن فوزه سيمنحه مقعد الاتحاد إذ سيتساوى الفريقان بالنقاط برصيد 22 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة.









القادسية والرائد







وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث القادسية عن فوزه الأول هذا الموسم حينما يستضيف الرائد.

وعانى القادسية من سوء النتائج الذي لازمه هذا الموسم والذي أدى لاستقالة مدرب الفريق حمد الدوسري والتعاقد مع البرازيلي آنجوس والذي لم يغير نهج الفريق حتى الآن إذ يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط وبفارق الإهداف عن الفتح.

وفي المقابل يسعى الرائد إلى مواصلة نجاحاته وحصد النقاط بعدما جمع حتى الآن 13 نقطة جعلته في المركز السابع وبفارق 6 نقاط عن الاهلي والشباب والاتفاق أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس.