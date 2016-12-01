الهلال يتسلح بالتاريخ في موقعة الشباب

يسعى الهلال إلى تأكيد تفوقه على الشباب، حينما يتلقيان الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة المرحلة 11 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً أمام الشباب، في مواجهتهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2009-2008، إذ التقيا في 16 لقاء كان نصيبهما 8 انتصارات مقابل 4 هزائم، وتعادلا في 4 مواجهات.

أولى مواجهاتهما في موسم 2008-2009 احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد، وانتهت هلالية بهدفي المهاجم السابق محمد العنبر، في حين انتهى لقاء الإياب الذي احتضنه ذات الاستاد بالتعادل 1-1 سجل للشباب حسن معاذ وللهلال ياسر القحطاني.

وفي موسم 2009-2010 تعادل الفريقان ذهاباً 2-2 على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وسجل أهداف الهلال البرازيلي تياغو نيفيز ومحمد الشلهوب، وسجل للشباب لاعبه البرازيلي السابق مارسيليو كماتشو، في حين انتهى لقاء الإياب الذي احتضنه ستاد الملك فهد الدولي بفوز الهلال 2-1 سجلها عبدالعزيز الدوسري ومحمد العنبر، في حين سجل للشباب مهاجمه الأنغولي السابق آمادو فلافيو.

وفي موسم 2010-2011 واصل الهلال تفوقه بعدما فاز ذهاباً على ستاد الأمير فيصل بن فهد 2-صفر بأقدام لاعبيه نواف العابد ومحمد الشلهوب وإياباً على ستاد الملك فهد الدولي 2-1 سجلها السويدي كريستيان ويلهامسون والمصري أحمد علي، وسجل هدف الشباب مدافعه البرازيلي مارسيليو تفاريس.

وفي موسم 2011-2012 نجح الشباب بتحقيق أول انتصار على الهلال في دوري المحترفين بعدما هزمه ذهاباً على ستاد الملك فهد الدولي 2-صفر بأقدام لاعبه السابق ولاعب الهلال الحالي ناصر الشمراني، وتعادلا سلبياً في لقاء الإياب الذي احتضنه ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وفي موسم 2012-2013 نجح الهلال بالتغلب على الشباب ذهاباً على ستاد الملك فهد الدولي 3-صفر، سجلها المغربي عادل هرماش والبرازيلي ويسلي لوبيز وياسر القحطاني، وفاز الشباب إياباً على ستاد الأمير فيصل بن فهد 3-2 سجلها الأرجنتيني سييستيان تيغالي "هدفين" ومهند عسيري وسجل للهلال ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب.

وفي موسم 2013-2014 حقق الهلال أكبر نتيجة في مواجهاته أمام الشباب بدوري المحترفين حينما هزمه ذهابا على ستاد الملك فهد الدولي 4-1 تناوب على تسجيلها مدافع الشباب وليد عبدربه بالخطأ في مرماه والبرازيلي تياغو نيفيز "هدفين" وناصر الشمراني، وسجل هدف الشباب الوحيد مهاجمه السابق مهند عسيري، وفاز الشباب إياباً على ذات الملعب 1-صفر سجله مدافعه حسن معاذ.

وفي موسم 2014-2015 نجح الشباب بالفوز ذهاباً 1-صفر على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسجل هدفه لاعبه الكوري بارك تشو يونغ وفاز الهلال إياباً بذات النتيجة وسجل هدفه ناصر الشمراني.

وفي الموسم الماضي فاز الهلال ذهاباً 1-صفر بقدم لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وتعادلا إياباً 1-1 على ستاد الملك فهد الدولي، وسجل للهلال مهاجمه البرازيلي السابق ايلتون ألميدا، وسجل للشباب الجزائري محمد بن يطو.