الهويش.. سادس حكم سعودي يدير مواجهات الهلال والشباب

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد القدم للحكم الدولي محمد الهويش مهمة إدارة قمة المرحلة 11 من دوري جميل السعودي للمحترفين والتي ستجمع الهلال بجاره الشباب يوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسيكون الهويش "29" عاماً سادس حكم سعودي يقود ديربي الهلال والشباب منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، كما سبق له قيادة مباراتهما الموسم الماضي.

وسبق للهويش أن أدار لقاءهما في ذهاب الموسم الماضي وانتهت المباراة هلالية 1-صفر سجله البرازيلي كارلوس إدواردو وأشهر فيها الحكم 6 بطاقات صفراء أربع منها من نصيب الشباب واثنتين للهلال.

وستكون مواجهتهما غداً هي المواجهة الثامنة التي يقودها حكم سعودي منذ انطلاق دوري المحترفين مقابل 9 مواجهات كانت بصافرة أجنبية.

أولى مواجهاتهما في دوري المحترفين في موسم 2008-2009 كانت بصافرة سعودية بقيادة الحكم المعتزل عبدالرحمن الجروان وانتهت بفوز الهلال 2-صفر وأشهر فيها الحكم أربع بطاقات صفراء واحدة للهلال وثلاث من نصيب الشباب.

الصافرة السعودية تواجدت مرة أخرى في مواجهات الفريقين في إياب موسم 2009-2010 بقيادة الحكم المعتزل عبدالله القحطاني وانتهت بفوز الهلال 2-1 وأشهر فيها الحكم ست بطاقات صفراء كانت مناصفة بين الفريقين.

وفي ذهاب موسم 2011-2012 قاد الحكم الدولي السابق خليل جلال لقاء الفريقين وانتهى بفوز الشباب 2-صفر وشهدت المباراة طرد الكاميروني إيمانا لاعب الهلال.

وفي ذهاب موسم 2013-2014 قاد الحكم الدولي فهد المرداسي لقاءهما الذي انتهى بفوز الهلال 4-1 وأشهر أربع بطاقات صفراء كان نصيب الهلال منها بطاقة وللشباب ثلاث بطاقات صفراء.

وعاد الدولي فهد المرداسي وأدار لقاء الإياب بين الفريقين في موسم 2014-2015 وانتهت بفوز الهلال 1-صفر في مباراة أشهر فيها ثلاث بطاقات صفراء اثنتان منها للهلال وواحدة للشباب.

وآخر مواجهاتهما في إياب الموسم الماضي كانت بقيادة الحكم الدولي المعتزل مرعي العواجي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة أشهر فيها أربع بطاقات صفراء كانت مناصفة بين الفريقين.