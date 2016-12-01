بداية سامي أكثر نجاحاً من دياز.. ماتوساس.. وريجكامب

كانت بداية الأرجنتيني رامون دياز في الهلال مخيبة، حينما سقط فريقه أمام اتحاد جدة في أول عرض رسمي حضره 35 ألفا من أنصار أزرق العاصمة، بيد أن المتشائمين تلك الليلة صفقوا كثيراً لمدرب الباراغواي السابق حينما جعل الأهلي حامل لقب الدوري السعودي يظهر كحمل وديع على أرضية الملعب الجوهرة الأسبوع الفائت.

حضور رامون دياز إلى منطقة الخليج لأول مرة شابه بعض التعقيدات، حيث أشارت وسائل إعلام أرجنتينية إلى أن عقد صاحب الـ57 عاماً يجيز له الرحيل في أول عرض يتلقاه من المنتخب الأرجنتيني أو فريق بوكا جونيورز، الأمر الذي صاحبه مطالبات جماهيرية وشرفية بالإبقاء على المدرب الروماني المؤقت سيبيريا حتى نهاية الموسم، بيد أن ذلك لم يحدث نهاية المطاف.

وبالنظر إلى أرقام آخر 5 مدربين هلاليين، فإن السعودي سامي الجابر واليوناني جورجوس دونيس قد كسبا كامل نقاط المباريات الـ4 الأولى، وبذلك يكون الثنائي قد تفوقا على بداية كل من الأرجنتيني دياز والروماني لورينت ريجكامب والأورغوياني غوستافو ماتوساس.

في موسم 2014، نجح سامي الجابر في هزيمة الاتحاد والفيصلي والاتفاق والعروبة، ضمن معدل تهديفي وصل إلى 14 هدفاً، وفي الموسم الذي يليه تولى التدريب ريجكامب وفاز معه الهلال على أندية الشعلة والعروبة ونجران، بينما تعادل الفريق أمام الأهلي سلبياً وبلغ يومها عدد الأهداف 9 فقط.

رحل ريجي وحضر دونيس منتصف الموسم من أجل علاج الهلال المثخن بجراح آسيوية بعد خسارة سيدني، ولكن هذا لم يكن عائقا أمام دونيس المولود في ألمانيا الغربية، حيث تمكن من هزيمة الخليج والفتح والتعاون والشباب، ولكن المشكلة ظهرت لاحقا بسبب الأرقام التهديفية المتواضعة إثر تطبيق دونيس خطة 3-5-2 والتي أثارت الجدل وتسببت في رحيله إلى الدوري الإماراتي.

أما المدرب ماتوساس فلم يكن محظوظا بما فيه الكفاية، ففي البداية استطاع فريقه التغلب على الباطن والقادسية والتعاون، بيد أن الخسارة من الاتفاق جعلت الرئيس نواف بن سعد يعيد التفكير في مصير الجهاز الفني الذي رحل لاحقاً وحل بدلاً عنه طاقم أرجنتيني بقيادة دياز الذي خسر مرة وفاز في بقية المواجهات برصيد تهديفي ضعيف قدره 4 أهداف، وهو ما يوحي بالخطر قبل موقعة الجمعة أمام الشباب الذي يتولى تدريبه حاليا سامي الجابر.