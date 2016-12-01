زوران يهدد حسين عبدالغني بضربه خارج الملعب

اندلعت شرارة الخلافات مجدداً بين زوران ماميتش مدرب النصر ولاعبه حسين عبدالغني بعد نهاية تمرين الفريق استعداداً لمواجهة الباطن، مما دفع المدرب الكرواتي إلى تهديد قائد الأصفر بضربه خارج النادي.

وبدأ الاشتباك في البداية بين حسين عبدالغني وزميله توماسوف بعد كرة مشتركة بين الطرفين، ليتدخل زوران ماميتش في الخلاف بينهما، ويشتعل خلاف آخر بين اللاعب ومدربه.



وتوعد زوران لاعبه بالإبعاد عن التدريبات والمباريات، قبل أن يهدده بالضرب خارج ملعب التدريب، وكاد الخلاف بينهما أن يصل إلى الاشتباك بالأيدي لولا تدخل اللاعبين والجهاز الإداري لتهدئة الأمور بينهما، والتي يبدو بأنها تسير نحو ابتعاد المدرب أو عبدالغني عن النصر في الأيام المقبلة.

وأقصى زوران القائد المخضرم من قائمة الفريق في أقوى مباراتين خاضهما الأصفر أمام الأهلي والاتحاد، وانتصر بهما بهدفي فيكتور أيالا، قبل أن يعيده إلى القائمة الأساسية أمام التعاون، وبعد خسارته بهدفين في الشوط الأول، قرر استبداله منصف الشوط الثاني بزميله عبدالله مادو.