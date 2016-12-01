فريح الباطن: لا نستحق أي هدف.. قطرات العرق لم تتساقط منا

اعترف مزيد فريح حارس الباطن بأن فريقه لم يكن يستحق حتى تسجيل هدف في المباراة التي جمعته بالنصر وانتهت برباعية للأخير، مدللاً حديثه بأن لاعبي فريقه لم تتساقط منهم قطرات العرق طوال المباراة.

وقال مزيد فريح في حديث تلفزيوني عقب نهاية المباراة: لا نستحق حتى هدف فضلاً عن التعادل والفوز، أحمل الخسارة للاعبين وأنا أولهم، ولا أحملها للجهاز الفني، نحن في المباراة لم نكن متواجدين، ولسنا راضين عن أنفسنا.

وزاد: أنا أتحمل الاهداف مثلما يتحملها زملائي اللاعبين، كنا باردين ونتحمل الهزيمة، لم نكن بأفضل حالاتنا وكان البرود يعترينا، حتى قطرات العرق لم تتساقط مننا طوال المباراة.