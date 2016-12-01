عبدالغني وزوران.. تهديد بالضرب ووفاء.. لقطة ختام

اندلعت شرارة الخلافات مجدداً بين زوران ماميتش مدرب النصر ولاعبه حسين عبدالغني بعد نهاية تمرين الفريق استعداداً لمواجهة الباطن، مما دفع المدرب الكرواتي إلى تهديد قائد الأصفر بضربه خارج النادي.

وكان زوران قد أقصى القائد المخضرم من قائمة الفريق في أقوى مباراتين خاضهما الأصفر أمام الأهلي والاتحاد، وانتصر بهما بهدفي فيكتور أيالا، قبل أن يعيده إلى القائمة الأساسية أمام التعاون.

"الفتى الذهبي"، كان علامة بارزة يشار لها بالبنان، حينما عاد أصفر العاصمة إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، لكنه لم يعد كما كان منذ حضور زوران إلى الرياض.