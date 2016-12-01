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البيشي يشحذ همم الفتحاويين بمأدبة غداء

المصدر: العربية.نت
جانب من مأدبة الغداء التي أقامها البيشي لفريقه
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أقام سياف البيشي مدافع الفتح مأدبة غداء لزملائه اللاعبين عقب انتهاء الحصة التدريبية مساء الخميس، في محاولة لرفع الروح المعنوية لدى لاعبي الفريق الذين لم يحققوا أي انتصار في الدوري السعودي حتى نهاية الجولة العاشرة من المسابقة.

وجمع البيشي، الذي انتقل إلى الفتح الشهر الماضي كلاعب هاو حتى نهاية الموسم، جميع لاعبي الفريق ظهر الخميس لتناول طعام الغداء بمناسبة قدوم مولوده الجديد.

ويستعد الفتح لملاقاة الوحدة ضمن مواجهات الجولة 11 من دوري جميل للمحترفين، طمعاً بالهرب من المركز 13 الذي يحتله حالياً برصيد 5 نقاط جمعها من التعادلات.

كلمات دالّة

#الفتح, #الوحدة, #سياف البيشي

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