"كاس" تؤجل النطق بقضية محمد نور و"المنشطات"

أجلت محكم التحكيم الرياضي "كاس" النطق بالحكم في القضية المرفوعة من لجنة المنشطات السعودية ضد محمد نور قائد اتحاد جدة السابق إلى الأسبوع المقبل بناء على طلب فريق الدفاع الخاص باللاعب الدولي السابق.

وكان من المفترض أن يحكم جون كوتيس رئيس محكمة التحكيم الرياضي بحكمه النهائي في القضية في الجلسة التي حددت صباح الخميس (الأول من ديسمبر الجاري) لكن فريق الدفاع الخاص بمحمد نور طلب التأجيل لمدة أسبوع رغبة بالإطلاع والإحاطة بكافة حيثيات القضية، بعدما استبدل نجم اتحاد جدة السابق فريق الدفاع السابق عنه بآخر جديد، ولم يبق من الفريق القديم إلا طارق حسن الخبير العلمي بقضايا المنشطات.

ويطلب نور من محكمة التحكيم الرياضي النظر في قضية تخفيف عقوبته في خرق قانون لجنة المنشطات الدولية.

ويندر أن ينطق القاضي بالحكم في حينه إذا كانت الجلسة الأولى مرافعة شفهية، على أن يصدر الحكم بعد المرافعة خلال فترة لا تقل عن أسبوعين أو تزيد عن شهرين.



وكان محمد نور قد أوقف بعد ثبوت نتيجة إيجابية في عينته خلال مباراة جمعت اتحاد جدة مع الفتح في نوفمبر 2015، وأوقف بعدها في فبراير لمدة 4 أشهر، قبل أن تنقض لجنة الاستنئاف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات العقوبة السابقة وتكتفي بإيقافه 4 أشهر في بيان حمل 8 توضيحات تتعلق بالقضية.