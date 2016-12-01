5 فرق عربية وأوروبية تشارك الفتح والقادسية معاناتهما

يبحث فريقا الفتح والقادسية عن إنهاء صيام طويل عن تحقيق الانتصار الأول في الدوري السعودي بعد انتهاء عشر جولات منه، ليسيرا على خطى 5 أندية في الجوار وفي أوروبا، تخلو أرصدتها من الفوز حتى اللحظة.

غرناطة في إسبانيا، هامبورغ في ألمانيا، وبني ياس والإمارات ودبا الفجيرة في الإمارات، فرق لم تتذوق طعم الانتصار بعد رغم مضي عدة أسابيع على انطلاق دوريات بلادها.

ولم يسجل الفتح بطل دوري 2012-2013 أي انتصار حتى الآن، بينما أحرز لاعبوه 5 أهداف فقط مقابل 13 في شباكه، وإلى جانبه القادسية، أحرزوا 4 أهداف، وتلقوا 12.

ويعاني غرناطة الذي يقارب عمره 90 عاماً كثيراً خلال الموسم الجاري، لعب 13 مباراة في الدوري الإسباني لكنه لم ينتصر بعد، سجل 11 هدفاً وتلقى مرماه 29.

وفي ألمانيا يحضر فريق هامبورغ العريق، بطل الدوري 6 مرات، وحمل عدة كؤوس أوروبية في الماضي.. لكن هذا في الماضي. اليوم خاض 12 مباراة دون تحقيق أي فوز في الدوري، وسجل 8 أهداف وتلقى 27 هدفاً.

وفي الدوري الإماراتي، لم يحقق كلاً من بني ياس، الإمارات، ودبا الفجيرة أي انتصار، رغم مضي 9 جولات على انطلاق دوري الخليج العربي.