إدارة الخليج تتكفل بتذاكر مواجهة التعاون

أعلنت إدارة نادي الخليج، عن شراء تذاكر مباراة فريقها الأول أمام التعاون غدا السبت في المرحلة الحادية عشر من مسابقة الدوري السعودي، على ستاد الامير سعود بن جلوي.

من جهته، أكد فوزي الباشا رئيس النادي، أهمية المباراة من أجل تعزيز الفوز الذي حققه الخليج في الجولة الماضية على الوحدة، والمضي نحو مراكز الوسط في جدول الترتيب.

وقال: "نحترم فريق التعاون ولكن ثقتنا كبيرة في لاعبينا بتقديم كل ما لديهم من أجل الظفر بالنقاط الثلاث".

وأشاد رئيس نادي الخليج بتحضيرات الفريق والتي سارت بشكل جيد فنياً وبدنياً ومعنوياً حيث صرفت الادارة مكافأة الفوز على الوحدة والتعادل مع القادسية وذلك لتحفيز اللاعبين.

وتمنى أن تحضر الجماهير لدعم الفريق لاسيما وأن هذه المباراة هي الأخيرة التي يحتضنها الخليج على أرضه في هذا الدور.