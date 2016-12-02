الفتح يبحث عن فوزه الأول أمام الوحدة

يسعى الفتح إلى تضميد جراحه وتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، حينما يستضيف الوحدة على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين يبحث فريقا الخليج وضيفه التعاون عن مواصلة انتصاراتهما، حينما يلتقيان في ختام المرحلة 11 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي، يبحث الفتح عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم حينما يستضيف الوحدة الجريح.

وعانى الفتح هذا الموسم من سوء النتائج على الرغم من عودة مدربه التونسي فتحي الجبال، والذي سبق أن حقق لقب الدوري مع الفريق موسم 2012-2013 إلا أنه فشل في تحقيق أي فوز واكتفى بثلاثة تعادلات.

ويتذيل الفتح ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين برصيد 5 نقاط، من 5 تعادلات وبفارق 3 نقاط عن القادسية والخليج.

وفي المقابل يسعى الوحدة لاستعادة توازنه عقب الخسارة من أمام الخليج في المرحلة السابقة في الوقت القاتل بعدما فشل في المحافظة على تقدمه بهدف نظيف ليخسر بهدفين في الوقت بدل الضائع ليحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وعلى استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، يبحث فريقا الخليج وضيفه التعاون عن مواصلة انتصاراتهما في دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الخليج بإيقاف مسلسل نزيف النقاط، حينما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه الوحدة 2-1 في الوقت القاتل ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير وبفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز 12.

وفي المقابل يأمل التعاون في مواصلة مستواه المميز، الذي قدمه أمام النصر في المرحلة السابقة، بعدما حقق انتصاراً ثميناً ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.