القادسية يحقق انتصاره الأول على حساب الرائد

حقق القادسية أول ثلاث نقاط له في دوري جميل السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد فوزه على ضيفه الرائد 3-صفر على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في المرحلة 11 من المسابقة.

وفشل القادسية في تحقيق أي فوز طوال العشر مراحل الماضية، واكتفى بتحقيق 5 تعادلات فقط أمام الشباب والفيصلي والباطن والخليج والفتح وتلقى خمس خسائر.

ورفع القادسية رصيده إلى 8 نقاط في المركز 12 مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الخليج صاحب المركز قبل الأخير، والذي سيستضيف التعاون غداً في ختام المرحلة، في حين بقي الرائد على رصيده السابق 13 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.

ويدين القادسية بفوزه لمهاجمه البرازيلي بيسمارك فيريرا الذي نجح بتسجيل هدفين 18،27، وسجل اللاعب وسام وهيب الهدف الثالث عند الدقيقة 61.

وافتتح بيسمارك التسجيل عند الدقيقة 18 بعدما ارتكب مدافع الرائد أحمد الحبيب خطأً فادحاً حينما تباطأ في إبعاد كرة ليخطفها النيجيري باتريك إيز ويمررها للمهاجم البرازيلي الذي وضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 27 عزز بيسمارك فيريرا تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله وسام وهيب، ليراوغ الحارس متعب شراحيلي ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 61 تمكن اللاعب وسام وهيب من تسجيل الهدف الثالث بعدما أكمل تمريرة زميله النيجيري باتريك إيز في شباك الحارس متعب شراحيلي.