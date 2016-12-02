لاعبو الهلال والشباب.. أرقام خاصة قبل المواجهة المرتقبة

يرغب الهلال بتأمين الصدارة أمام الشباب، الساعي إلى الخروج من عثرته في الجولتين الماضيتين، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الاحصائيات والأرقام تشير إلى تساوي لاعبي الأزرق ناصر الشمراني، وكارلوس إدواردو بأجمالي تسديداتهم على المرمى بحيث يصل إلى 10 لكل منهما.

اللاعبان يعتبران أيضا من أكثر لاعبي الهلال تسجيلا للأهداف، في رصيد كل منهما 5 أهداف، مباراة الهلال أمام الفيصلي والخليج شهدت هز اللاعبين للشباك معا.

الشمراني يتميز بالحس التهديفي داخل منطقه الـ18، يعتمد دائما على أخطاء المدافعين في التمركز ويمتلك تمركزا جيدا ويسجل بقدمه اليمنى، إلا أنه صائم عن التسجيل في 4 جولات.

فيما شهدت الجولة العاشرة هدفا لكارلوس إدواردو، اللاعب البرازيلي يجيد الكرات الثابتة، علاقته مع الشباك وطيدة سواء بهزها أو حتى بصناعة أهدافها والتي بلغت حتى الآن 3، اثنان باليمنى وواحدة بالرأس.

في الجانب الآخر، الشباب بلا فوز في آخر مباراتين، وهو المنتصر في 5 جولات واحدى مفاتيح نتائجه الإيجابية البرازيلي هيبرتي فرنانديز، يعد أكثر لاعب في الليوث يسدد على المرمى باجمالي وصل إلى 10

إلى جانبه الجزائري محمد بن يطو الذي قدم نفسه بشكل جيد، في المباريات الـ7 التي لعبها كأساسي، كتب باسمه هاتريك أمام الأهلي في الجولة الثالثة، ويعتبر أكثر لاعبي الشباب هزا للشباك، بحيث بلغ رصيده من الأهداف خمسا، وهو الغائب للاصابة في الجولات الماضي.

الشبابي عبدالمجيد الصليهم، تصدر قائمة فريقه في صناعة الفرص برصيد 14 مقابل 12 فرصة لهلالي محمد البريك.

في صفوف الأزرق تميز أيضا البريك وانفرد بالكرات العرضية الناجحة بحيث وصلت إلى 14 وخلفة في الترتيب زميله في الفريق ياسر الشهراني بـ6 كرات.

وفي صفوف الليوث، تصدر القائمة حسن معاذ برصيد 10 كرات عرضية ناجحة.

الاحصائيات اظهرت أيضا تفوق اللاعب الجزائري بلعمري، بقدرته على تخليص الكرة بحيث وصلت 56.

وبفارق 17 عن منافسه الهلالي أسامة هوساوي، الذي اظهرت ارقامه تخليصه للكرة 39 مرة، وعبد الملك الخيبري تفوق هذا الموسم بقدرته على استرداد الكرة 87 مرة مقابل 68 للشبابي عبد المجيد الصليهم.

وفي التمريرات الحاسمة، تساوى كل من كارلوس إدواردو مع حسن معاذ، وبلغ رصيد كل واحد منهما 3.

في الموسم الماضي الفريقان تعادلا إيابا وفاز الهلال ذهابا، أما عن الجولة الحادية عشرة لمن الغلبة.؟