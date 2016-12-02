الهلال يتمسك بالصدارة بثلاثية في شباك الشباب

عزز الهلال صدارته لدوري جميل السعودي للمحترفين، بفوزه على جاره الشباب 3-صفر، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين واصل الاتحاد مطاردته بعد فوزه الكبير على ضيفه الاتفاق 4-1 على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، بجدة في المرحلة 11 من المسابقة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، واصل الهلال تمسكه بصدارة دوري جميل السعودي للمحترفين بعد فوزه على جاره الشباب 3-صفر.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة خاصة في الشوط الأول وكاد الهلال أن يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين بعدما مرر لاعبه سلمان الفرج كرةً متقنة للمهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو ليسددها إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الشباب سريعاً على هجمة الهلال بعدما سدد لاعبه الشاب عبدالوهاب جعفر كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وكاد عبدالوهاب جعفر أن يفتتح التسجيل للشباب بعدما سدد كرةً أرضية قوية أبعدها الحارس عبدالله المعيوف بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وفي الربع ساعة الاخيرة من الشوط الأول فرض الهلال سيطرته وكاد متوسط ميدانه عبدالملك الخيبري أن يفتتح التسجيل بعدما حول عرضية زميله نواف العابد برأسه لتجد الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة أخرى للهلال للاعبه البرازيلي ليوبوناتيتي الذي تلقى تمريرة من زميله نواف العابد ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 41 كاد الهلال أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى مهاجمه البرازيلي ليو بوناتيتي لعرضية زميله نواف العابد وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 42 ارتكب لاعب الشباب عبدالمجيد الصلهيم خطأً فادحاً حينما حاول مراوغة البرازيلي ليو في منتصف الملعب إلا أن الأخير تمكن من خطف الكرة ومررها لنواف العابد الذي سددها في شباك الحارس وليد عبدالله.

وفي الشوط الثاني نجح الهلال بتسجيل الهدف الثاني بعد مرور أربع دقائق عن طريق مهاجمه البرازيلي ليوبوناتيتي الذي تلقى تمريرة من زميله نواف العابد وسدد الكرة في شباك الحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 55 حاول مدرب الشباب سامي الجابر تنشيط خط هجومه حينما دفع بهدافه الجزائري محمد بن يطو الغائب من شهر عن الفريق بسبب الإصابة بديلاً للمهاجم إسماعيل مغربي.

وهدأت المباراة لاسيما من الجانب الهلال الذي فضل مدربه إخراج نجم اللقاء نواف العابد وأشرك البرازيلي تياغو ألفيس.

وواصل الشباب محاولاته الخجولة والتي دائماً ما تنتهي عند مدافعي الهلال، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع ضيفه.

وعند الدقيقة 78 نجح البرازيلي تياغو ألفيس بتسجيل الهدف الثالث للهلال بعدما سدد كرةً أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الشبابي وليد عبدالله.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثف الشباب محاولاته وكاد مهاجمه الجزائري محمد بن يطو أن يسجل هدف فريقه الأول حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف، ليعلن حكم المباراة محمد الهويش نهاية المباراة بفوز الهلال 3-صفر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في المركز الأول، وبقي الشباب على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الاتفاق السادس.

وعلى استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، واصل الاتحاد تضييق الخناق على المتصدر الهلال بعدما اكتسح ضيفه الاتفاق بفوزه عليه 4-1.

وعلى استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة واصل الاتحاد تضييق الخناق على المتصدر الهلال بعد فوزه على ضيفه الاتفاق -4-1.

واحتاج الاتحاد دقيقتين فقط حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد تلقيه تمريرة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليراوغ المدافع الكاميروني أمينو بوبا ويضع الكرة في شباك الحارس أحمد الكسار.

وواصل الاتحاد هجومه وكان قريباً من تعزيز تقدمه حينما حول لاعبه المصري كهربا عرضية زميله التشيلي فيلانويفا بقدمه في شباك الاتفاق إلا أن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى مدافعه الكاميروني أمينو بوبا لعرضية زميله صالح العمري وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عساف القرني.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 54 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعبه فهد المولد الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الاتفاقي أحمد الكسار.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد وأهدر مهاجمه التونسي أحمد العكايشي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عمار الدحيم وسدد الكرة خارج المرمى الاتفاقي.

وعند الدقيقة 63 ارتكب مدافع الاتفاق جمعان الدوسري خطأً فادحاً حينما حول عرضية مدافع الاتحاد بدر النخلي بقدمه في شباك فريقه.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم المصري محمود كهربا مهاجم الاتحاد أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع بعدما سدد كرةً قوية ارتطمت في مدافع الاتفاق أمينو بوبا وسكنت شباك الحارس أحمد الكسار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، ونقطة عن النصر الثالث، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 19 نقطة في المركز السادس.