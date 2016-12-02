غروس بعد الفوز الكبير: أسعدنا جماهيرنا الغاضبة

أعرب كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، عن سعادته البالغة بفوز فريقه 6 - 3 على مضيفه الفيصلي أمس الخميس، في المرحلة 11 من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وقال غروس، في المؤتمر الصحافي الذي عقب اللقاء: "إنها عودة مهمة للفريق والفوز بعد خسارة سابقة في الدوري".

وأضاف: "سيطرنا على الكرة في الشوط الأول، وأحرز الفريق ثلاثة أهداف، وتحكمنا بالمباراة وهذا أمر جيد".

وتابع حديثه: "في الشوط الثاني أعطينا المنافس فرصة للتسجيل في مرمانا بسبب بعض الأخطاء، وسنعود لمشاهدة الأهداف مع اللاعبين وتصحيح هذه الأخطاء".

واختتم غروس تصريحاته: "كانت هناك إرادة قوية من اللاعبين للفوز وتقديم مستوى يرضي طموحات جماهير الأهلي".

ويأتي هذا الفوز الكبير ليعيد البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهير الأهلي، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق 1 - 2 أمام ضيفه في المرحلة الماضية للبطولة.

ورفع الأهلي بتلك النتيجة رصيده إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.