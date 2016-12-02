فيصل بن تركي: "النتائج" سبب مشاكل النصر

اعتبر الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، نتائج فريقه الإيجابية التي حققها خلال الفترة الماضية، سببا رئيسيا في إحداث المشاكل حول النادي العاصمي.

وقال رئيس النادي الأصفر في حديثه لـ"العربية": "نتائج النصر الإيجابية لا تعجب البعض، وأرادوا اختلاق المشاكل حول فريقي".

وزاد في حديثه: "لا أعتقد أن ظهوري في كافة وسائل الإعلام للحديث هو الحل، الإعلام يريد الإثارة، والمشاكل في نادي النصر مثلها في أي ناد".

من جهته، وحول غيابه عن فريقه خلال الفترة الماضية، أجاب أحمد الفريدي: "أشياء في الماضي، المتأخرات وبعض المستحقات غيبتني عن النصر خلال الفترة الماضية، وهذه مشكلة تواجه كافة الأندية".

وعن زوران: "مدرب قدير، حريص على المجموعة، وأعتقد أنه من أفضل المدربين الذين تعاقد معهم النصر خلال الـ5 مواسم الأخيرة".