نواف بن سعد: استحققنا الفوز.. وجمهور الهلال ممتع

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أحقية فريقه الأزرق بالانتصار الذي حققه أمام الشباب بثلاثية نظيفة، ضمن مواجهات المرحلة 11 من دوري جميل للمحترفين.

وقال رئيس أزرق العاصمة في حديثه لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "الهلال كان أفضل، استحق الفوز والنتيجة، نتمنى أن يستمر الفريق على ذلك، ومثلما قلنا سابقا كل مباراة في الدوري أهم من التي قبلها".

وعن تفاعل الجماهير الزرقاء مع الفريق، زاد: "أولا أبدأ بشكر جماهيرنا التي حضرت وساندت الفريق خلال مواجهته السابقة أمام الأهلي، وحقيقة جميع المناطق التي يحضر إليها الفريق نحظى بدعم جماهيري ممتع وكبير، أما بالنسبة للحضور اليوم أمام الشباب فلم يكن حضورا فحسب، فهم دعموا اللاعبين وساندوهم، ونتمنى الاستمرارية على ذلك".