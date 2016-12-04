ملتقى المدربين السعودين يحتضن 250 مدربا

أطلقت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، ملتقى المدربين السعودين الثاني في مدينة الرياض بحضور أكثر من 250 مدربا وطنيا إلى جانب خبراء في عالم التدريب.



وفي بداية الملتقى تحدث المدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم يان وينكل وقال: "الجميع يسعى لدعم المدر السعودي فهو أحد المفتاح في عالم كرة القدم ويجب الاهتمام به لذا نحن نسعى إلى تقديم كل الدعم للمدربين السعوديين، لافتا إلى ان الملتقى يهدف لتبادل الخبرات مع المتحدين في كافة جوانب التدريب".



كما شهد الملتقى استعراض تجارب عددا من المدربين الوطنيين والاجانب منهم علي كميخ وسمير هلال وبندر الاحمري وخالد الفرحان ومشبب حكيم وعبد الله الخالدي إلى جانب منصور الصويان وجابريلل بليغرينو وويلكان فان بيورن وساندر وعددا من الخبراء في عالم التدريب. فضلا عن مدربين ومحاضرين هم أودي كوستر وجابريل بلغريني وكريس بورنس وساندر.



وشهد الملتقى حضورا عددا من المدربين الوطنيين في مقدمتهم ناصر الجوهر وحسن خليفة وفيصل البدين وعمر باخشوين ويوسف عنبر وسعد الشهري وخالد العطوي ومحمد أمين حيدر وغيرهم من المدربين.