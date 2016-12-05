الرائد يطلب توثيق بطولاته

رفعت إدارة الرائد ملفاً متكاملاً إلى عمل توثيق البطولات السعودية بعدما جمعت اللجنة المكلفة ذلك كافة البطولات والوثائق والمستندات من أجل توثيقها بشكل رسمي.

وقال صالح التويجري رئيس اللجنة المكلفة في الرائد عبر تصريح نقله حساب نادي الرائد على "تويتر": تم الرفع بكافة المستندات والوثائق الخاصة ببطولات نادي الرائد إلى فريق عمل توثيق بطولات الأندية السعودية من أجل توثيقها بشكل رسمي وفق الشروط والمعايير المطلوبة.

وزاد التويجري: يتم العمل حالياً على رصد وتوثيق بطولات منطقة القصيم وبطولات النادي الأخرى لتوثيقها وتدوينها بشكل رسمي.